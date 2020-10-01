Возврат на удаленку и почти 9 тысяч зараженных: как развивается пандемия COVID-19 в России

Чтобы не допустить подобного развития событий, мэр Москвы Сергей Собянин обязал перевести столичные компании отправить 30% своих сотрудников на удаленку. Это предписание будет действовать с 5 по 28 октября. Свое решение глава города объяснил тем, что его обращение к бизнесу сделать это добровольно не возымело действия – количество сотрудников в офисе осталось прежним, пассажиропоток в транспорте не сократился, из-за чего в том числе не снижается ежедневное количество зараженных. «К сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более 2000 человек ежедневно», — написал мэр, добавив, что возросло в столице и количество тяжело больных, среди которых в том числе и дети, и пожилые люди старше 65 лет.

Собянин, оценивая ситуацию с пандемией, назвал ее очень опасной, так как за неделю было больше 5 тысяч госпитализаций и продолжает расти. Статистика инфицирования подтверждает опасения чиновника: за прошедшие сутки в России было выявлено 8945 новых случаев, из них практически 2,5 тысячи приходятся на Москву. Напомним, что мире, по состоянию на 1 октября, с начала пандемии зарегистрировано практически 34 миллиона заболевших. Среди всех стран, столкнувшихся с коронавирусом, плачевнее всего дела обстоят в США (больше 7 миллионов зараженных), на втором месте – Индия с 6,3 миллионами, на третьем – Бразилия с почти 5 миллионами. Россия с 1,2 миллионами расположилась на четвертом месте, замыкает топ-5 Колумбия с 830 тысячами.

Фото: pixabay

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