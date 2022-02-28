passion.ru
2 мин.

Избранница Александра Головина впервые заговорила про его внебрачную дочь: «Это свершившийся факт»

Актер Александр Головин, известный по роли в популярном сериале «Кадетство», пришел в студию шоу «Звезды сошлись» с любимой девушкой. Александра Попова тоже актриса. Их отношения длятся уже более двух лет, но раньше она не комментировала наличие у избранника маленького ребенка.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Александра Попова и Александр Головин в студии шоу «Звезды сошлись»

Фото: Кадр программы

Актер Александр Головин уже два с лишним года встречается с коллегой Александрой Поповой, известной по сериалу «След». В студии шоу «Звезды сошлись», где обсуждали известных родителей и беременность Натальи Фриске, влюбленные рассказали, как развивается их роман. Кроме того, Попова впервые высказалась о внебрачной дочери избранника.

«Ребенок и сложные отношения — это все было до меня. Я не оцениваю человека по прошлой жизни и по прошлым поступкам, — сказал актриса. — У нас свои отношения, которые стали осознанными — это самое главное. А ребенок — это состоявшийся факт».

На вопрос, платит ли он алименты маленькой Оливии, Головин ответил: «Конечно!»

Напомним, что несколько лет назад вокруг Александра Головина разгорелся настоящий скандал. В 2018-м танцовщица балета Todes Светлана Белогурова заявила, что звезда «Кадетства» отказывается платить алименты их маленькой дочери да и вообще не признает отцовства. Девочка родилась после непродолжительного романа своих родителей.

Для того чтобы добиться справедливости, Белогурова подала в суд и заставила Головина пройти тест ДНК, который подтвердил, что Оливия его дочь.

Вскоре суд постановил, что актер должен платить дочери алименты в размере двух МРОТ (на то время чуть больше 22 тысяч рублей). Тогда актер заявил, что доволен решением суда.

Общается ли артист с дочкой, неизвестно, но наладить отношения Александру и Светлане не удалось.

Фото и видео: Passion.ru, Instagram, кадры сериала «След»/ Пятый канал

Новости партнеров
О чем говорят