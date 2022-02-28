Избранница Александра Головина впервые заговорила про его внебрачную дочь: «Это свершившийся факт»

Напомним, что несколько лет назад вокруг Александра Головина разгорелся настоящий скандал. В 2018-м танцовщица балета Todes Светлана Белогурова заявила, что звезда «Кадетства» отказывается платить алименты их маленькой дочери да и вообще не признает отцовства. Девочка родилась после непродолжительного романа своих родителей.

Для того чтобы добиться справедливости, Белогурова подала в суд и заставила Головина пройти тест ДНК, который подтвердил, что Оливия его дочь.

Вскоре суд постановил, что актер должен платить дочери алименты в размере двух МРОТ (на то время чуть больше 22 тысяч рублей). Тогда актер заявил, что доволен решением суда.

Общается ли артист с дочкой, неизвестно, но наладить отношения Александру и Светлане не удалось.