Избранница Александра Головина впервые заговорила про его внебрачную дочь: «Это свершившийся факт»
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Фото: Кадр программы
Актер Александр Головин уже два с лишним года встречается с коллегой Александрой Поповой, известной по сериалу «След». В студии шоу «Звезды сошлись», где обсуждали известных родителей и беременность Натальи Фриске, влюбленные рассказали, как развивается их роман. Кроме того, Попова впервые высказалась о внебрачной дочери избранника.
«Ребенок и сложные отношения — это все было до меня. Я не оцениваю человека по прошлой жизни и по прошлым поступкам, — сказал актриса. — У нас свои отношения, которые стали осознанными — это самое главное. А ребенок — это состоявшийся факт».
На вопрос, платит ли он алименты маленькой Оливии, Головин ответил: «Конечно!»
Напомним, что несколько лет назад вокруг Александра Головина разгорелся настоящий скандал. В 2018-м танцовщица балета Todes Светлана Белогурова заявила, что звезда «Кадетства» отказывается платить алименты их маленькой дочери да и вообще не признает отцовства. Девочка родилась после непродолжительного романа своих родителей.
Для того чтобы добиться справедливости, Белогурова подала в суд и заставила Головина пройти тест ДНК, который подтвердил, что Оливия его дочь.
Вскоре суд постановил, что актер должен платить дочери алименты в размере двух МРОТ (на то время чуть больше 22 тысяч рублей). Тогда актер заявил, что доволен решением суда.
Общается ли артист с дочкой, неизвестно, но наладить отношения Александру и Светлане не удалось.
Фото и видео: Passion.ru, Instagram, кадры сериала «След»/ Пятый канал