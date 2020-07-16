Из знойной брюнетки — в блондинку: 57-летняя Деми Мур сменила имидж
Фото: www.instagram.com/demimoore/
57-летняя Деми Мур опубликовала в социальной сети фото, на котором показала себя в новом образе. Для роли в сериале «Новый дивный мир» знойная брюнетка перевоплотилась в блондинку.
«Встречайте Линду», — познакомила Деми поклонников со своей новой героиней. На снимке актриса позирует с неприбранными волосами, без косметики, одетая в комбинацию и прозрачный легкий халат.
«Какая красивая», «Деми, спасибо за ваши новые фотографии», «Светлые волосы вам не очень идут», «Дорогая Деми, вы икона», «Образец стиля и красоты», — написали Мур комплименты на разных языках.
Ранее стало известно, к каким хитростям прибегает Деми, чтобы сохранять красоту, молодость и стройность. Оказалось, что Мур делает уколы ботокса, ходит на сеансы гирудотерапии, занимается спортом, но без фанатизма. И результаты перечисленных и других бьюти-уловок Деми — налицо и даже на лице. На многих фотографиях актриса выглядит ровесницей своих взрослых дочерей.
А вам нравится Деми блондинка?
Фото и видео: Instagram Деми Мур, East News
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