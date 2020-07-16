Из знойной брюнетки — в блондинку: 57-летняя Деми Мур сменила имидж

57-летняя Деми Мур опубликовала в социальной сети фото, на котором показала себя в новом образе. Для роли в сериале «Новый дивный мир» знойная брюнетка перевоплотилась в блондинку.

«Встречайте Линду», — познакомила Деми поклонников со своей новой героиней. На снимке актриса позирует с неприбранными волосами, без косметики, одетая в комбинацию и прозрачный легкий халат.