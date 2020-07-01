Из одежды только пиджак: 35-летняя Мария Машкова показала стройные ноги в чувственной фотосессии

35-летняя звезда фильма «Не родись красивой» Мария Машкова поделилась с подписчиками кадром чувственной фотосессии. На съемках актриса позировала в одном лишь пиджаке. Необычный наряд подчеркнул стройность Марии и показал ее стройные ноги.

«Раскорячило. Расширило. Распростерло. Распластало. А у вас как дела?», — шутливо подписала она фото.