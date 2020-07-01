Из одежды только пиджак: 35-летняя Мария Машкова показала стройные ноги в чувственной фотосессии
Фото: Starface
35-летняя звезда фильма «Не родись красивой» Мария Машкова поделилась с подписчиками кадром чувственной фотосессии. На съемках актриса позировала в одном лишь пиджаке. Необычный наряд подчеркнул стройность Марии и показал ее стройные ноги.
«Раскорячило. Расширило. Распростерло. Распластало. А у вас как дела?», — шутливо подписала она фото.
«Очень красиво», «Хороша Маша», «Картина маслом», «Обалденная», «Фото прелесть! Вы на фото прекрасны и удивительны!», «Неплохо достаточно. Лето ведь. От изоляции все мы устали», «Ты красотка», «Тут даже и слова подобрать трудно», «Машуля! Пусть тебя так побольше раскидывает, расплющивает, распластывает и т.д.!», «Взбудоражило! Встрепенуло! Ошарашило! Возгорело! Обезумело! Остолбенело! Воспрянуло!», — посыпались комплименты в адрес Марии Машковой.
Ранее Мария Машкова рассказывала, как выбрать идеального для себя мужчину по форме рук и показывала стильный ретро-образ.
Фото и видео: @zonova, Instagram Марии Машковой, Starface
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