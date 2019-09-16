«Огненный образ»: в Сети обсуждают новый имидж Марии Машковой

Напомним, Мария резко меняет внешний вид уже второй раз за год. Несколько месяцев назад Машкова остригла русые локоны «под мальчика». Новый образ актрисы ее фолловерам понравился.

«Ааааааа Машуль, ты прям крутышка! Тебе очень здорово с этой стрижкой !», «Огненный образ, Маша! Просится в декорации Тарантино или Хантера Томпсона.», «Машенька, как же классно Вам с такой стрижкой! А выход из стагнации важен во всем!», «А Вы очень яркая, позитивная, взрывная», - написали комплименты в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

А вам понравился новый имидж Марии?