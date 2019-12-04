«Обнаружили такого — выходите замуж не задумываясь»: Мария Машкова рассказала, как выбрать мужчину по форме рук
34-летняя Мария Машкова дала совет будущим невестам.
«Что самое главное в мужчине? Определенно — красивые руки! Особенное внимание следует обратить на пальцы. Если вы обнаружили такого сапиенса-выходите замуж не задумываясь! Все остальное, со временем, приложится. Проверено на личном. Жена пианиста», — написала она.
Большинство подписчиц поддержали теорию Марии. Впрочем, среди прокомментировавших нашлись и те, кто «обжегся», выбрав мужчину с красивыми руками.
Что думаете вы по этому поводу?
Фото и видео: instagram
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