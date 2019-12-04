«Обнаружили такого — выходите замуж не задумываясь»: Мария Машкова рассказала, как выбрать мужчину по форме рук

«Что самое главное в мужчине? Определенно — красивые руки! Особенное внимание следует обратить на пальцы. Если вы обнаружили такого сапиенса-выходите замуж не задумываясь! Все остальное, со временем, приложится. Проверено на личном. Жена пианиста», — написала она.