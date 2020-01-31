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«Это так красиво»: Глюк`oZa продемонстрировала идеальное владение телом в стойке на голове

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Слайд, который
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У Натальи Ионовой идеальная фигура

Фото: Instagram

Певица поделилась с подписчиками красивой фотографией, сделанной во время недавнего отпуска на Мальдивах. Наталья Ионова показала, как владеет своим стройным телом, став в необычную позу на голове.

Глюк`oZa с мужем и дочками уже вернулась в зимнюю столицу после своего долгого турне по экзотическим странам. Но певица продолжает радовать подписчиков жаркими фотографиями.

«Позаботьтесь о своем теле, это единственное место, где вам нужно жить», — подписала фотографию артистка, на которой продемонстрировала идеальное владение собой в стойке на голове.

«Как это красиво. Суперская», «Браво! Любо-дорого смотреть», «Звезда, которую приятно видеть в любом костюме! Как на сцене, так и на пляже!», «Просто захлебнуться, руки-ноги гнутся», «О боже, какой кадр», — похвалили Наталью Ионову в комментариях.

«Почему именно попой кверху нужно фотографироваться?», — спросил один из подписчиков. «Стоя на голове, трудно быть другим местом кверху», — с юмором ответила Глюк`oZa.

Наталью Ионову не раз критиковали за излишне откровенные кадры. Но певица с иронией относится к подобным нападкам. В одном из своих постов Наталья назвала хейтеров пупсиками и призналась, что любит их.

Фото и видео: Instagram

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