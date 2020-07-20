Ивлеева сама сделала себе татуировку, а Басков пожертвовал языком в новом шоу

В понедельник, 20 июля, состоялась премьера нового YouTube-шоу Насти Ивлеевой «Звезды.Бабки.Ставки». Вдохновившись успехом своего прямого эфира, в ходе которого рэпер Тимати проколол себе губу булавкой, ведущая решила поставить этот формат на поток — и пригласила в гости Николая Баскова.

Условия простые: зрители предлагают небанальные челленджи, за которые еще до их оглашения «торгуются» участники — они ставят на кон деньги, и если задание не выполнено, ставка направляется зрителю.

В первом же эфире Ивлеева сама сделала себе тату в виде «смайлика» — рисунок выбирал Басков из четырех предложенных зрителем.

Николай же пожертвовал ради Насти своим языком. В ходе одного из челленджей ведущая не смогла прицепить к языку прищепку из-за болезненных ощущений — и артист взял удар на себя.