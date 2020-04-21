36-летний отец двоих детей Тимати проколол себе иглой губу в прямом эфире

Во вторник, 21 апреля, известный рэпер Тимати стал гостем «домашнего» эфира в блоге популярной вайнерши Насти Ивлеевой. Знаменитости долго готовили подписчиков к предстоящему перформансу, обещая творить безумства — посмотреть на их «баттл» пришло полмиллиона человек.

Настя и Тимати крутили рулетку, которая выбирала кто и что сделает из предложенных заданий — подержать во рту соус табаско, порезать самую дорогую в гардеробе одежду, пройтись по мышеловкам, но «гвоздем эфира» стало задание проколоть себе любую часть тела зубочисткой.

Чтобы избежать нехороших последствий, 36-летний Тимати заменил зубочистку медицинским шприцом — и бесстрашно проткнул себе губу. Такого от ставшего менье года назад отцом во второй раз мужчины не ожидал никто.

Помимо этого артист сломал свой смартфон, поджог себе руку и несколько раз ударил себя электрошокером.

Видео с этими манипуляциями мы решили не публиковать — во-первых по соображениям этики, а во-вторых из-за обилия в речи проводивших эфир знаменитостей нецензурных слов.