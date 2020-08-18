Иван Ургант поздравил старшую красавицу-дочь с 20-летием: «Люблю»

Фото Иван прокомментировал так: «Я люблю 20», поставив красное сердце.

«Ваня, какая лапочка дочка... Прекрасное фото... Добра вам», «Красотка стильная», «Обалдеть! Какая красотка! С Юбилеем дочу!», «Нереально красивая», «Красотка», «С днем рождения красавицу», — присоединились к поздравлениям подписчики Урганта.

Эрика — дочь супруги Урганта от первого брака, и живет девушка в США. Когда Иван женился на Наталье Кикнадзе, с которой учился в одной гимназии, она воспитывала сына и дочь. У супругов также есть две общие дочки — Нина и Валерия.