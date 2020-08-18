Иван Ургант поздравил старшую красавицу-дочь с 20-летием: «Люблю»
Фото: www.instagram.com/urgantcom/
Иван Ургант лаконично, но эмоционально поздравил старшую дочь Эрику с днем рождения. Шоумен опубликовал в микроблоге фото красавицы-именинницы, среди которых был и снимок самого Ивана с еще маленькой Эрикой (листайте карусель).
Фото Иван прокомментировал так: «Я люблю 20», поставив красное сердце.
«Ваня, какая лапочка дочка... Прекрасное фото... Добра вам», «Красотка стильная», «Обалдеть! Какая красотка! С Юбилеем дочу!», «Нереально красивая», «Красотка», «С днем рождения красавицу», — присоединились к поздравлениям подписчики Урганта.
Эрика — дочь супруги Урганта от первого брака, и живет девушка в США. Когда Иван женился на Наталье Кикнадзе, с которой учился в одной гимназии, она воспитывала сына и дочь. У супругов также есть две общие дочки — Нина и Валерия.
Фото и видео: Instagram Ивана Урганта, Эрики Куталии, «Вечерний Ургант», Starface
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