Иван Угрант показал новое фото жены и дочерей: «Копии отца»

Подписчики в комментариях посмеялись над таким явым несовпадением, а также отметили, что Валерия очень похожа на отца.

«Надпись на майке «весело вместе». Тот момент, когда не совпадают надпись с атмосферой на фото. 😂Хотя я думаю обычно они не грустят», «Грустная копия отца 😁», «Доча так на Вас похожа!😍», «Лера вся в Батьку👍», «Дочка копия Иван!», - оставляют комментарии поклонники.

Чуть позже Иван поделился и фото старшей дочери Нины. «Худшая реклама генетического теста», - подписал телеведущий фотографию, намекая на непохожесть старшей девочки на себя, но подписчики с ним не согласились.

«Бороду и копия», - пишут поклонники.