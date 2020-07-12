Иван Угрант показал новое фото жены и дочерей: «Копии отца»
Фото: Instagram/ @urgantcom
Иван Ургант нечасто балует поклонников снимками своих родных. Гораздо чаще в его аккаунте можно увидеть фото с коллегами по работе. Телеведущий предпочитает не выставлять напоказ семейную жизнь, но на этот раз все-таки не сдержался и опубликовал фото жены с маленькой дочкой из лобби отеля.
На первом снимке мама и дочь в парных нарядах: темно-серых футболках и белых брюках. На футболке малышки видно надпись «Весело вместе», но по лицу девочки что-то незаметно, чтобы она веселилась.
Подписчики в комментариях посмеялись над таким явым несовпадением, а также отметили, что Валерия очень похожа на отца.
«Надпись на майке «весело вместе». Тот момент, когда не совпадают надпись с атмосферой на фото. 😂Хотя я думаю обычно они не грустят», «Грустная копия отца 😁», «Доча так на Вас похожа!😍», «Лера вся в Батьку👍», «Дочка копия Иван!», - оставляют комментарии поклонники.
Чуть позже Иван поделился и фото старшей дочери Нины. «Худшая реклама генетического теста», - подписал телеведущий фотографию, намекая на непохожесть старшей девочки на себя, но подписчики с ним не согласились.
«Бороду и копия», - пишут поклонники.
Валерия и Нина - дочери телеведущего Ивана Урганта и его второй жены Натальи Кикнадзе. У Натальи имеются дети от первого брака: сын Нико и дочь Эрика, которая сейчас проживает в США.
Фото и видео: Instagram/@urgantcom
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