Иван Ургант отправился с дочками в Старую Руссу и поделился фотографиями из этого путешествия

Шоумен Иван Ургант нечасто публикует в соцсетях фотографии жены и дочерей. Когда это случается, поклонники отмечают их потрясающее сходство. В пятницу, 24 июля, у них появился новый шанс сравнить папу и детей.

«Прелесть, эта ваша Старая Русса, Федор Михайлович! P.S. Соберетесь, обязательно просите экскурсию от Сергея Леонидовича! У нас после его рассказа двенадцатилетняя Нина попросила купить воспоминания жены Достоевского. А четырехлетняя Лера куклы LOL с лицами братьев Карамазовых», — поделился он.