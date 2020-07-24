Иван Ургант отправился с дочками в Старую Руссу и поделился фотографиями из этого путешествия
Фото: Instagram Ивана Урганта
Шоумен Иван Ургант нечасто публикует в соцсетях фотографии жены и дочерей. Когда это случается, поклонники отмечают их потрясающее сходство. В пятницу, 24 июля, у них появился новый шанс сравнить папу и детей.
«Прелесть, эта ваша Старая Русса, Федор Михайлович! P.S. Соберетесь, обязательно просите экскурсию от Сергея Леонидовича! У нас после его рассказа двенадцатилетняя Нина попросила купить воспоминания жены Достоевского. А четырехлетняя Лера куклы LOL с лицами братьев Карамазовых», — поделился он.
«Потрясающие кадры», «Пришло время узнавать Россию», «Италию после коронавируса не узнать», «Как же девочки на отца похожи», «Прелесть, эти Ваши дочки», «Какие хорошки! И что еще читать в 12 лет, как не это», «Иван, Вы супер! И семья ваша тоже», — комментируют подписчики.
Всего у Ивана Урганта три дочери. Младшие — Валерия и Нина — родились в браке с Натальей Кикнадзе. Старшая Эрика (она сейчас живет в США), несмотря на внешнее сходство с Иваном, — дочь Натальи от первого брака. Также у супруги Ивана Урганта от первого брака есть сын Нико.
Фото и видео: Instagram/@urgantcom
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