«Исполнила свою мечту!» Больная «короной» Ивлеева купила суперкар за 20 млн рублей

«Сегодня уникальный день! Сегодня, я исполнила свою мечту! О Lamborghini Aventador я мечтала со студенчества! Я понимала, что это абсолютно невероятное желание, в те времена особенно! Но нет ничего невозможного!

Меня распирает от гордости, потому что я сама! Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это самостоятельно!

Я хочу поделиться с вами: вы мои друзья, вы моя семья, вы моя аудитория, вы мои единомышленники, и я расту у вас на глазах. Кто-то это принимает, а кто-то нет! Тем не менее, я счастлива делиться радостными новостями и всем новым, что происходит в моей жизни.

Мечтайте друзья, дерзайте, никого не слушайте, боритесь, вдохновляйтесь и обязательно достигайте!

740 л.с.», — написала Ивлеева в Instagram.

И тут же Настя опубликовала свое фото 10-летней давности, чтобы наглядно показать, как изменилась ее жизнь за последние годы.