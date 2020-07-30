«Исполнила свою мечту!» Больная «короной» Ивлеева купила суперкар за 20 млн рублей
Фото: www.instagram.com/agentgirl/
Блогер похвасталась покупкой в Instagram и поделилась эмоциями с подписчиками, отметив, что ее распирает от гордости, что она сама заработала на такую дорогую машину.
«Сегодня уникальный день! Сегодня, я исполнила свою мечту! О Lamborghini Aventador я мечтала со студенчества! Я понимала, что это абсолютно невероятное желание, в те времена особенно! Но нет ничего невозможного!
Меня распирает от гордости, потому что я сама! Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это самостоятельно!
Я хочу поделиться с вами: вы мои друзья, вы моя семья, вы моя аудитория, вы мои единомышленники, и я расту у вас на глазах. Кто-то это принимает, а кто-то нет! Тем не менее, я счастлива делиться радостными новостями и всем новым, что происходит в моей жизни.
Мечтайте друзья, дерзайте, никого не слушайте, боритесь, вдохновляйтесь и обязательно достигайте!
740 л.с.», — написала Ивлеева в Instagram.
И тут же Настя опубликовала свое фото 10-летней давности, чтобы наглядно показать, как изменилась ее жизнь за последние годы.
Фото: www.instagram.com/agentgirl/
Стоимость Lamborghini Aventador начинается от 20 млн рублей, но свою машину Ивлеева купила с рук и ее цена должна быть ниже. Прежним владельцем суперкара был бизнесмен Артур Зеленый, который в социальной сети сам рассказал, что его автомобиль теперь принадлежит Ивлеевой.
«Горжусь», — написал в комментарии муж Насти Алексей Узенюк (Элджей). Кстати, ему на день рождения блогер сделала шикарный подарок — эксклюзивные часы за 7 млн рублей, инкрустированные драгоценными камнями (рэпер хвалился презентом в Instagram).
Однако у некоторых подписчиков дорогая покупка Ивлеевой вызвала негодование. Они написали, что на эти деньги можно было бы купить маме шикарную квартиру.
Фото: www.instagram.com/agentgirl/
Несколько дней назад Настя показала, как ее мама реагирует на красивую раковину в шикарном доме дочери. Пользователи Сети тут же выяснили, что родительница блогера долгое время жила в стесненных условиях. Ивлеева ответила, что копит матери на квартиру.
Сейчас Настя, Алексей и их родители вместе лечатся от коронавируса: о самочувствии членов своей семьи телеведущая рассказывает в социальных сетях.
Фото и видео: Instagram Насти Ивлеевой
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