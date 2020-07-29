Настя Ивлеева рассказала о самочувствии после заражения коронавирусом: «Лежим, как картошки-лепешки»

29-летняя Настя Ивлеева и ее 26-летний муж Алексей Узенюк (Элджей) находятся под наблюдением врачей, после того, как получили положительные тесты на Covid-19.

Блогер сразу рассказала, что их заболевание проходит в легкой форме, они находятся дома, но ежедневно их навещают медики из частной клиники.

«Прошла 10 метров, началась одышка. Целыми днями лежу в кровати, жру, больше делать ничего нельзя. Мы просто лежим, как картошки-лепешки. Пока самочувствие такое, что хочется валяться в кровати, врачи настаивают первые пять дней, а лучше всю болезнь лежать. В целом наша болячка протекает в легкой форме, единственное — некоторые начали кашлять. Взрослые чувствуют себя приемлемо. Дикая слабость у всех. Я два дня с кровати не вставала, но при этом у меня хороший аппетит, что прекрасно, значит организм борется, просит энергии. Не чувствую вкуса любимых продуктов или напитков, но перетерпеть можно», — поделилась Настя с подписчиками в своем телеграм-канале, где она оставляет голосовые сообщения.

Ранее Ивлеева обещала фанатам, что во время самоизоляции будет снимать влоги, но теперь поняла, что переусердствовала: «Пока не берусь за камеру. Снимать просто нечего», — отметила она.

По данным на 29 июля, в России зафиксировано 828 990 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 5 475 заболевших, выписали — 8 116 выздоровевших.