Настя Ивлеева нежно поздравила Элджея с 26-летием: «С днем рождения, моя любовь»
Фото: www.instagram.com/agentgirl/
Рэперу Элджею (Алексею Узенюку) исполнилось 26 лет. Настя Ивлева нежно поздравила мужа с днем рождения, опубликовав фото со страстным поцелуем.
«С днем рождения тебя, моя любовь! Мы выше всех земных забот, переживаний, осуждений, правил и того "как надо"! Мы — это отдельная планета! Планета под названием — доверие, легкость, уверенность, поддержка, тайна, дружба, страсть, семья и вера друг в друга. Нас не понять, за нами не угнаться! Люблю навсегда! Помни, что ты самый талантливый парень на моей памяти, ты можешь больше... Куда больше. Твоя бомбита», — написала Ивлеева в Instagram.
«Боже мой, как это мило», «Вы лучшая пара», «Лучшее поздравление на моей памяти», «Поздравляем», «Будьте счастливы», — написали в комментариях.
Настя Ивлеева и Алексей Узенюк тайно поженились летом 2019 года и также тихо улетели в романтическое путешествие. На днях пара оригинально отметила годовщину свадьбы.
Фото и видео: Instagram Элджея и Насти Ивлеевой
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