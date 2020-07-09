Настя Ивлеева нежно поздравила Элджея с 26-летием: «С днем рождения, моя любовь»

Рэперу Элджею (Алексею Узенюку) исполнилось 26 лет. Настя Ивлева нежно поздравила мужа с днем рождения, опубликовав фото со страстным поцелуем.

«С днем рождения тебя, моя любовь! Мы выше всех земных забот, переживаний, осуждений, правил и того "как надо"! Мы — это отдельная планета! Планета под названием — доверие, легкость, уверенность, поддержка, тайна, дружба, страсть, семья и вера друг в друга. Нас не понять, за нами не угнаться! Люблю навсегда! Помни, что ты самый талантливый парень на моей памяти, ты можешь больше... Куда больше. Твоя бомбита», — написала Ивлеева в Instagram.