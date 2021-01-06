Пока Гагарина отдыхает на Мальдивах, ее экс-супруг Исхаков жалуется на одиночество

Певица Полина Гагарина и ее супруг фотограф Дмитрий Исхаков официально развелись незадолго до конца 2020 года. Артистка не стала поддаваться депрессии по этому поводу и улетела с дочерью и новым возлюбленным на Мальдивы. А вот Дмитрий Исхаков в противоположность бывшей супруге оказался в плену меланхолии: грустные посты на тему развода на его странице в Instagram пополнились снимком холостяцкого ужина с печальной подписью.