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Пока Гагарина отдыхает на Мальдивах, ее экс-супруг Исхаков жалуется на одиночество

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Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

Фото: Global Look Press

Бывший муж певицы показал, как выглядит его ужин с воображаемыми друзьями.

Певица Полина Гагарина и ее супруг фотограф Дмитрий Исхаков официально развелись незадолго до конца 2020 года. Артистка не стала поддаваться депрессии по этому поводу и улетела с дочерью и новым возлюбленным на Мальдивы. А вот Дмитрий Исхаков в противоположность бывшей супруге оказался в плену меланхолии: грустные посты на тему развода на его странице в Instagram пополнились снимком холостяцкого ужина с печальной подписью.

Кадр из сториз Дмитрия Исхакова

Фото: @isxakov/Instagram

Быть Дмитрием Исхаковым — это ужинать в ресторане в компании воображаемых друзей,

— грустно пошутил Дмитрий Исхаков. К слову, фотограф и сам заметил, что подписчики обратили внимание на его меланхоличные настроение. Пока одни набрасывают идеи, как ему выйти из личного кризиса, и стараются подбодрить, другие критикуют и называют нытиком.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков состояли в браке более 6 лет. У супругов есть общая дочь Мия. Кроме того, Дмитрий Исхаков усыновил сына певицы от предыдущего брака Андрея Кислова.

Фото: @isxakov/Instagram; Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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