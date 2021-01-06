Пока Гагарина отдыхает на Мальдивах, ее экс-супруг Исхаков жалуется на одиночество
Фото: Global Look Press
Певица Полина Гагарина и ее супруг фотограф Дмитрий Исхаков официально развелись незадолго до конца 2020 года. Артистка не стала поддаваться депрессии по этому поводу и улетела с дочерью и новым возлюбленным на Мальдивы. А вот Дмитрий Исхаков в противоположность бывшей супруге оказался в плену меланхолии: грустные посты на тему развода на его странице в Instagram пополнились снимком холостяцкого ужина с печальной подписью.
Фото: @isxakov/Instagram
Быть Дмитрием Исхаковым — это ужинать в ресторане в компании воображаемых друзей,
— грустно пошутил Дмитрий Исхаков. К слову, фотограф и сам заметил, что подписчики обратили внимание на его меланхоличные настроение. Пока одни набрасывают идеи, как ему выйти из личного кризиса, и стараются подбодрить, другие критикуют и называют нытиком.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков состояли в браке более 6 лет. У супругов есть общая дочь Мия. Кроме того, Дмитрий Исхаков усыновил сына певицы от предыдущего брака Андрея Кислова.
Фото: @isxakov/Instagram; Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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