«Мне всегда везло на женщин»: Эммануил Виторган поздравил красавицу-жену с годовщиной

«Любимые, красивые, дорогие наши Ирочка и Эммик, Эммануил Гедеонович!!!! С юбилеем Вас!!!!!!», — поздравила Елена Воробей.

«Поздравляю, дорогие мои) Такая красивая дата... Будьте счастливы и здоровы», — пожелала Ольга Кабо.

«Ирина умница и красавица», «Мудрая, милая, красивая», «Потрясающая женщина! Очень красивая», «У достойного мужчины все женщины достойны», «Ох, 20 лет. Какая красивая цифра, долгих лет вашей прекрасной семье», «Вы большие молодцы! Любовь, уважение - самое главное и видно, этого у вас немало», «Вы прекрасная пара, всегда любуемся вами и вашими малышками», — отозвались поклонники пары.

Редакция Passion.ru присоединяется к добрым пожеланиям!

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