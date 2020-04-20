Ирина Слуцкая показала нежное фото с 6-месячной дочкой и рассказала, как управляется с тремя детьми в самоизоляции
Фото: Instagram
В ноябре 2019 года 40-летняя Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз. Младшую дочь Киру она родила вопреки страшным диагнозам. И теперь прославленная фигуристка воспитывает сына и двух дочек.
Во время самоизоляции вся семья постоянно проводит вместе и Ирина не дает им слабинку. Ирина Слуцкая в Instagram показала нежное фото с 6-месячной Кирой и рассказала, как управляется со всеми детьми во время вынужденного пребывания дома.
«Устали от детей. Я живой человек, со мной тоже такое бывает. Потому что в условиях самоизоляции все сходят с ума, и мы не исключение. Детям чуть слабинку даешь, и у них крышу сносит. Так что надо ловить момент смещения этой «крыши». Иногда не удается, поэтому приходится повышать голос.
Самый спокойный член семьи - наша калорийная булочка - Кира. Она умница, ведет себя хорошо, а мы смотрим на нее и тоже успокаиваемся. Единственное, Кира реагирует на погоду. А так спит, ест, улыбается, гуляет», — рассказала многодетная мама.
Напомним, сына Артема и дочь Варю Ирина Слуцкая родила в первом браке с первым мужем Сергеем Михеевым. В июне 2018 года фигуристка вышла замуж за Алексея Говырина, а их дочь Кира родилась через полтора года.
Фото и видео: Instagram
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