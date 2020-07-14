Шейк снялась в чувственной рекламе с 18-летним сыном Херли, и он выглядит женственнее нее
Фото: Instagram Ирины Шейк
Новая реклама бренда Pat McGrath Labs получилась довольно провокационной. В ролике и на фотографиях Ирина Шейк с густо накрашенными глазами и в коротком кожаном наряде лежит на Дэмиане Херли. «Я восхищаюсь ее красотой, но боюсь ее ума», — гласит рекламный слоган, для которого была взята цитата из романа «Красное и черное» Стендаля.
Пользователи Сети оценили чувственные снимки и ролик, а многие отметили, что... Дэмиан Херли выглядит более женственно и сексуально, чем Ирина Шейк. «А девчонка с Ириной красивая!», «Дэмиан выглядит более женственно», «Вот это конкуренция для Ирины!», «Оба прекрасны, очень чувственно», «Смотрится странно... Парень выглядит женственнее и сексуальнее Шейк», «Вот это повезло Ирине полежать на таком 18-летнем красавчике», «Ирина богиня», — пишут они в комментариях.
Напомним, что недавнее семейное фото 55-летней Элизабет Херли с ее сыном Дэмианом, которому в начале апреля исполнилось 18 лет, взбудоражило Сеть. Длинноволосый голубоглазый молодой человек с длинными пышными ресницами как две капли воды похож на свою мать! Дэмиан — единственный сын модели и актрисы, родившийся в отношениях с американским бизнесменом, продюсерм, основателем компании Shangri-La Entertainment Стивеном Лео Бингом. Юноша умело пользуется своим сходством с известной на весь мир матерью для построения модельной карьеры: ведет весьма нестандартный Instagram, удивляя всех своими образами. Необычная внешность уже принесла определенные плоды: не так давно Дэмиан заключил контракт с косметическим брендом Pat McGrath Labs.
Фото и видео: Instagram, globallookpress
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