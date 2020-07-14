Шейк снялась в чувственной рекламе с 18-летним сыном Херли, и он выглядит женственнее нее

Напомним, что недавнее семейное фото 55-летней Элизабет Херли с ее сыном Дэмианом, которому в начале апреля исполнилось 18 лет, взбудоражило Сеть. Длинноволосый голубоглазый молодой человек с длинными пышными ресницами как две капли воды похож на свою мать! Дэмиан — единственный сын модели и актрисы, родившийся в отношениях с американским бизнесменом, продюсерм, основателем компании Shangri-La Entertainment Стивеном Лео Бингом. Юноша умело пользуется своим сходством с известной на весь мир матерью для построения модельной карьеры: ведет весьма нестандартный Instagram, удивляя всех своими образами. Необычная внешность уже принесла определенные плоды: не так давно Дэмиан заключил контракт с косметическим брендом Pat McGrath Labs.