Канье Уэст со сцены попросил Ким Кардашьян вернуться к нему

Поклонники Канье Уэста и Ким Кардашьян обсуждают возможное воссоединение пары. 44-летний рэпер и 40-летняя звезда реалити объявили о решении развестись полгода назад и после этого разъехались: Канье перебрался на свое ранчо в Вайоминг, а Ким с их четырьмя детьми осталась в Калабасасе. Но во время недавнего выступления в Атланте в поддержку нового альбома Канье Уэст со сцены обратился к пока еще нынешней супруге с просьбой вернуться к нему.