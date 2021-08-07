Канье Уэст со сцены попросил Ким Кардашьян вернуться к нему
Поклонники Канье Уэста и Ким Кардашьян обсуждают возможное воссоединение пары. 44-летний рэпер и 40-летняя звезда реалити объявили о решении развестись полгода назад и после этого разъехались: Канье перебрался на свое ранчо в Вайоминг, а Ким с их четырьмя детьми осталась в Калабасасе. Но во время недавнего выступления в Атланте в поддержку нового альбома Канье Уэст со сцены обратился к пока еще нынешней супруге с просьбой вернуться к нему.
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Фото: Global Look Press
При этом Ким и четверо детей звездной пары присутствовали на этом концерте. Как пишет People, супруги успели пообщаться за сценой, чем спровоцировали слухи о воссоединении.
Позднее Кардашьян поделилась кадрами похода на концерт, продемонстрировав свой аутфит. Ким выбрала вариант total black, надев ботфорты на каблуке, облегающие брюки и лонгслив, а также балаклаву от Balenciaga.
Напомним, впервые слухи о расставании Ким и Канье появились еще в 2020 году. Тогда близкие к паре источники заявляли, что Кардашьян устала от нервных срывов и неадекватного поведения супруга и готова пойти на крайние меры. Также стало известно, что они давно живут отдельно друг от друга. Брак пары длился 7 лет.
Фото и видео: Instagram; John Palmer/MediaPunch via www.imago-images.de; face to face; Imagespace/Global Look Press
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