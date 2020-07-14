Ирина Пегова в платье из тонкого кружева принимает комплименты: «Воздушная, манкая, нежная»
Фото: Instagram Ирины Пеговой
Актриса Ирина Пегова умеет удивлять: несколько месяцев назад она привела поклонников в восторг своим участием в фестивале бальных танцев, а теперь — собирает комплименты, поделившись кадрами с новой фотосессии.
Стилист подчеркнул женственность звезды, выбрав для нее платье из тончайшего кружева, а фотограф Филипп Гончаров мастерски запечатлел этот образ.
«Какая нежная, легкая, светлая», «Воздушная, нереальная... настоящая! Ирина, вы многогранны и прекрасны», «Огого, какая красота: манкая, нежная», «Необыкновенной красоты женщина», — обсуждают образ подписчики блога Ирины.
Поклонники актрисы отмечают: в последнее время она заметно постройнела и выглядит особенно гармоничной. «Я была счастлива и до замужества, и в замужестве, и после замужества… Счастье — это же самоощущение в этом мире, на него семейный статус никак не влияет… Я не знаю, что такое бессонница, я не знаю, что это такое — впасть в отчаяние. Не дай бог, чтобы такие ситуации вообще возникли в моей жизни», — признавалась актриса в откровенном интервью журналу «7Дней».
Фото и видео: Instagram
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