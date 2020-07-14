Ирина Пегова в платье из тонкого кружева принимает комплименты: «Воздушная, манкая, нежная»

Актриса Ирина Пегова умеет удивлять: несколько месяцев назад она привела поклонников в восторг своим участием в фестивале бальных танцев, а теперь — собирает комплименты, поделившись кадрами с новой фотосессии.

Стилист подчеркнул женственность звезды, выбрав для нее платье из тончайшего кружева, а фотограф Филипп Гончаров мастерски запечатлел этот образ.