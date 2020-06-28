Поклонники восхищаются красотой похудевшей Ирины Пеговой
Фото: Instagram/ @pegovairina
42-летняя Ирина Пегова решила отправиться за город и поделилась этой новостью со своими подписчиками. В дорогу актриса взяла пионы. Ирина не раз признавалась в любви этим красивым цветам, вот и сейчас не удержалась - купила очередной букет. Но вовсе не розовые бутоны так восхищают поклонников. На фото актриса выглядит гораздо стройнее, чем раньше.
Подтянутые руки, стройная шея и озорная улыбка. Поклонники в комментариях так и не определились, что красивее: актриса или цветы.
«Пионы конечно красивые, но блондинка за рулём красивее! 👌🙌❤️🌹», «Вы такая хорошенькая....А пионы мои любимые цветы...», «Ирина, моя бы воля я бы вас миллион лайков поставила❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥😊😊😊😊», «Красивые цветы у прекрасной красотки!!!», - пишут Ирине подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Ирина Пегова - актриса театра и кино, Заслуженная артистка Российской Федерации. За свою карьеру исполнила огромное количество ролей. Актриса один раз была замужем. С супругом - актером и режиссером Дмитрием Орловым Ирина развелась в 2011 году. У пары есть дочь Татьяна. Сейчас сердце актрисы свободно.
Фото и видео: Instagram/@pegovairina
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