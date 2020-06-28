Поклонники восхищаются красотой похудевшей Ирины Пеговой

Подтянутые руки, стройная шея и озорная улыбка. Поклонники в комментариях так и не определились, что красивее: актриса или цветы.

«Пионы конечно красивые, но блондинка за рулём красивее! 👌🙌❤️🌹», «Вы такая хорошенькая....А пионы мои любимые цветы...», «Ирина, моя бы воля я бы вас миллион лайков поставила❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥😊😊😊😊», «Красивые цветы у прекрасной красотки!!!», - пишут Ирине подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)