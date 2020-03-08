Ирина Пегова показала фото новой «буйной» укладки с кудрями и собрала комплименты фанатов

«Огонь, я б сказала», «Всегда хотела такие кудри», «Как вам хорошо, прелесть!», «Да, получилось очень красиво», «Супер!», «Вау, ну здесь прям эффектная американская ведущая утреннего шоу», «Хорошенькая», — собрала Ирина комплименты.