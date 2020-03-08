Ирина Пегова показала фото новой «буйной» укладки с кудрями и собрала комплименты фанатов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Ирина Пегова поделилась с подписчиками в Instagram фотографией из гримерки. Актриса показала, какую прическу ей сделали для съемок.
Вместо привычной гладкой укладки актрисе сделали «буйную» кудрявую прическу. «Моя ментовка сменила цвет волос и прическу! Ну так-то поинтереснее будет, повеселее», — подписала актриса фотографии.
«Огонь, я б сказала», «Всегда хотела такие кудри», «Как вам хорошо, прелесть!», «Да, получилось очень красиво», «Супер!», «Вау, ну здесь прям эффектная американская ведущая утреннего шоу», «Хорошенькая», — собрала Ирина комплименты.
Недавно Ирина Пегова рассказала, что снялась в клипе Леонида Агутина, а также показала, как выглядела в детстве.
Фото и видео: Instagram
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