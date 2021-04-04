Ирена Понарошку посадила 10-летнего сына на диету: «За каждый набранный килограмм – штраф»

Сейчас мальчик занимается спортом 6-7 дней в неделю. Его порции в еде стали вдвое меньше. А за каждый набранный килограмм Ирена штрафует наследника — отбирает гаджеты. Но успех звезда тоже поощряет — дарит подарки. «Безусловно, не обошлось без выстроенной системы поощрений и наказаний: за каждый потерянный килограмм человек получает внушительный приз, о котором мы заранее договариваемся. Если же килограмм прилипает обратно, то он лишается всех гаджетов до момента, пока не отлепит его. Я не знаю, на сколько ещё хватит его мужества и моего призового фонда, но пока мы оба очень довольны этим челленджем и друг другом.», — рассказала Понарошку.