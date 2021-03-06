Какие анализы сдают следящие за здоровьем Собчак, Понарошку и другие звезды
Чек-лист от Елены Малышевой
Первым делом на ум приходит Елена Малышева. Как говорится, ей сам статус велел, ведь она не только ведущая программы о здоровье, но и доктор. Малышева не устает рассказывать, что каждый год в обязательном порядке нужно сдавать общий анализ крови, а также биохимический — с определением онкомаркеров, липидов крови, ферментов печени, сахара, гликированного гемоглобина и свертывания крови. Кроме этого, Елена Васильевна не забывает делать маммографию, УЗИ органов брюшной полости и раз в два года гастро- и колоноскопию. Исследование состояния толстого кишечника, по словам Малышевой, буквально спасло ей жизнь. Несколько лет назад у нее обнаружили полип, который оперативно удалили, так как он мог перерасти в злокачественное образование. Телеведущая, равно как и многие доктора, напоминает, что колоноскопию стоит регулярно делать всем людям старше пятидесяти лет — даже если вас ничего не беспокоит.
Добавим, что Малышева — одна из немногих публичных персон, кто открыто говорит о том, что прибегает к ботоксу и инъекциям с гиалуроновой кислотой, когда речь заходит об уходе за лицом. Эти методы помогают восполнять дефицит влаги в коже и изнутри заполнять морщины. Чаще всего селебрити уверяют в интервью, что не используют ботокс, чтобы сохранить живую мимику. Но кажется, верить можно далеко не всем.
Фото: GlobalLookPress
Шелест: только проверенные витамины и никакого мяса
44-летняя Ольга Шелест часто слышит заслуженные комплименты в свой адрес. Телеведущая и мама двоих дочерей прекрасно выглядит. После родов ей удалось довольно быстро вернуться в форму — более того, она стала стройнее, чем до рождения детей. И все благодаря отказу от мяса и общей коррекции своего рациона. Шелест часто рассказывает, что регулярно делает чек-апы здоровья, за что ее хвалит терапевт. Она сдает анализы крови, следит за уровнем сахара, гемоглобина и железа (очень важно для вегетарианцев, которые не получают феррум из мяса), каждую весну сдает показатели на гормоны.
Фото: Instagram @olgashelest
Вегетарианкой Ольга стала довольно давно. И если раньше могла запросто съесть пачку пельменей (после очередной диеты), то уже не первый год друзья телеведущей знают — шашлыками ее не соблазнить. Шелест в целом отказалась от пищи животного происхождения, заменив коровье молоко на растительное. Чтобы уровень необходимых микроэлементов был в норме, молодая мама принимает проверенные биодобавки и витамины.
Страсть — сдавать анализы
Фото: Instagram @irenaponaroshku
Но настоящий гуру по части анализов и контроля за здоровьем — это, пожалуй, Ирена Понарошку. Девушка шутит, что у богатых своих причуды, а лично у нее — сдавать анализы! Список показателей, которые она отслеживает раз в три-шесть месяцев скромным не назовешь. И включает он в себя:
- клинический анализ крови
- общий белок
- альбумин
- железо сывороточное
- ферритин
- латентная ЖСС
- цинк
- селен
- магний
- йод
- кальций общий и ионизированный
- калий
- фолиевая кислота
- гомоцистеин
- гликированный гемоглобин
- холестерин общий
- ЛПВП, ЛПНП
- триглицериды
- креатинин
- мочевая кислота
- глюкоза
- АЛТ, АСТ
- ТТГ
- билирубин
- витамин В12
- витамин В6
- витамин D (25OH).
Фото: Pexels.com
Когда-нибудь сдавали подобное количество анализов? Возможно, столь длинный список у Ирены еще и потому, что она вегетарианка — люди, отказавшиеся от мяса, должны внимательнее остальных следить за показателями целого ряда микроэлементов в организме. Всем остальным весной стоит первым делом отправиться к участковому терапевту, который на основе ваших жалоб (обычно многие из нас сетуют на усталость, упадок сил, перебои со сном, неправильное питание) направит на ряд анализов. Без согласования с врачом покупать в аптеке витаминные комплексы как минимум бессмысленно — нужно четко понимать, чего не хватает организму.
Фото: Instagram @ekaterinaandreeva_official
Продолжая разговор о звездах, смело добавим в ряды показательных пациентов телеведущих Екатерину Андрееву и Ксению Собчак. Первая регулярно сдает анализы крови, волос и биорезонансное исследование (диагностика позволяет уловить изменения электромагнитных колебаний клеток) организма. После чего действует в соответствии с рекомендациями врача. Может потому и выглядит в свои 59 лет на 20 лет моложе?
Фото: GlobalLookPress
Наконец, Ксения Собчак раз в год проходит комплексное обследование организма и детокс. Ведущая авторского YouTube-шоу также принимает витамины и старается каждый день начинать с тренировки в зале, ведь хорошая физическая форма также работает на иммунитет.
Фото: Instagram, GlobalLookPress, Pexels.com
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