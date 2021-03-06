Какие анализы сдают следящие за здоровьем Собчак, Понарошку и другие звезды

Чек-лист от Елены Малышевой

Первым делом на ум приходит Елена Малышева. Как говорится, ей сам статус велел, ведь она не только ведущая программы о здоровье, но и доктор. Малышева не устает рассказывать, что каждый год в обязательном порядке нужно сдавать общий анализ крови, а также биохимический — с определением онкомаркеров, липидов крови, ферментов печени, сахара, гликированного гемоглобина и свертывания крови. Кроме этого, Елена Васильевна не забывает делать маммографию, УЗИ органов брюшной полости и раз в два года гастро- и колоноскопию. Исследование состояния толстого кишечника, по словам Малышевой, буквально спасло ей жизнь. Несколько лет назад у нее обнаружили полип, который оперативно удалили, так как он мог перерасти в злокачественное образование. Телеведущая, равно как и многие доктора, напоминает, что колоноскопию стоит регулярно делать всем людям старше пятидесяти лет — даже если вас ничего не беспокоит.

Добавим, что Малышева — одна из немногих публичных персон, кто открыто говорит о том, что прибегает к ботоксу и инъекциям с гиалуроновой кислотой, когда речь заходит об уходе за лицом. Эти методы помогают восполнять дефицит влаги в коже и изнутри заполнять морщины. Чаще всего селебрити уверяют в интервью, что не используют ботокс, чтобы сохранить живую мимику. Но кажется, верить можно далеко не всем.