Цыпленочек: Ирена Понарошку очаровала всех забавным фото сына в желтой курточке

Ирена Понарошку умилила своих поклонников, опубликовав очень милое и нежное фото своего сына Тео в яркой желтой курточке во время катания на велосипеде.

В подписи к фотографии она рассказала о таком необычном явлении, как гипнороды, и вспоминает о своем опыте:

«Самой мне сейчас уже кажется, что все было легко и волшебно. Чик-пик и тепленький пирожочек готов. И очень хочется испечь еще».