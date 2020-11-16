Цыпленочек: Ирена Понарошку очаровала всех забавным фото сына в желтой курточке
Фото: www.instagram.com/irenaponaroshku/
Ирена Понарошку умилила своих поклонников, опубликовав очень милое и нежное фото своего сына Тео в яркой желтой курточке во время катания на велосипеде.
В подписи к фотографии она рассказала о таком необычном явлении, как гипнороды, и вспоминает о своем опыте:
«Самой мне сейчас уже кажется, что все было легко и волшебно. Чик-пик и тепленький пирожочек готов. И очень хочется испечь еще».
Поклонники неустанно умиляются малышу и его стильному образу, а его маме предлагают родить еще одного ребеночка-пирожочка:
«Когда спрашиваю пациентов: "Вам наркотики или, может, гипноз?", Почему-то все выбирают первое», «"Родим за вас велосипед!" — наш новый девиз», «Испеките еще», «Я однажды от одного мужчины услышала формулировку "радость родов". Долго плевалась. Отличная такая радость», «Лисапед классный», «Оооо, какой малыш!», «Как креативно и позитивно», «Вы так классно описали, что самой захотелось испечь еще)», «После фильма "ОНО" вздрагиваю при виде желтых дождевичков)))», «Сладкий пирожок!! И по-моему, на маму похож», «Пирожки — они такие! Съел один и всегда еще добавки хочется».