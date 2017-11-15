Телеканал «Пятница» нашел замену Елене Летучей.

После скандального ухода Елены Летучей с телеканала «Пятница» зрители затаили дыхание. Означает ли это, что программа «Ревизорро» прекратит свое существование, или отважной ведущей найдут замену? Сегодня стало известно, что руководство выбрало второй вариант.

Новой ведущей популярного шоу станет Настасья Самбурская. Об этом сообщил в своем Instagram генеральный директор канала Николай Картозия. После этого соответствующее сообщение появилось и в блоге самой актрисы.

«Да, подтверждаем. Гендиректор Пятницы! Николай Картозия пригласил меня стать новым Ревизорро. Вся исчерпывающая информация у него в инстаграме. Больше пока никаких комментариев. Давайте дождемся первого эфира — тогда и будут все подробности», — написала она.