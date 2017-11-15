Интрига раскрыта: кто станет новой ведущей программы «Ревизорро»
После скандального ухода Елены Летучей с телеканала «Пятница» зрители затаили дыхание. Означает ли это, что программа «Ревизорро» прекратит свое существование, или отважной ведущей найдут замену? Сегодня стало известно, что руководство выбрало второй вариант.
Новой ведущей популярного шоу станет Настасья Самбурская. Об этом сообщил в своем Instagram генеральный директор канала Николай Картозия. После этого соответствующее сообщение появилось и в блоге самой актрисы.
«Да, подтверждаем. Гендиректор Пятницы! Николай Картозия пригласил меня стать новым Ревизорро. Вся исчерпывающая информация у него в инстаграме. Больше пока никаких комментариев. Давайте дождемся первого эфира — тогда и будут все подробности», — написала она.
Картозия также прокомментировал конфликт с Еленой Летучей, после которого она была вынуждена подключить своих юристов к расторжению контракта с телеканалом. Оказывается, поиски новой кандидатуры шли целый год — после того, как звезда объявила о своем уходе.
Николай выразил надежду, что зрители не будут атаковать бывшую и новую ведущую проекта агрессивными сообщениями.
Это — не единственная хорошая новость от Настасьи. Сегодня она сообщила, что официально вышла замуж.
Фото: instagram