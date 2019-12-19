«Иногда я бываю похожа на актрису»: Анна Михалкова поделилась своим новым нежным и красивым фото
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Фото: Starface
Анна Михалкова ведет свою страницу в Instagram легко и с юмором. Актриса не стесняется показывать себя без прикрас — такой, какая есть на самом деле. И подписчики это ценят также, как и ее актерский талант.
Анна опубликовала в социальной сети фотографию, которую иронично подписала: «Фото для того, чтобы меня узнавали не только в шапке и пуховой куртке. Иногда я бываю похожа на настоящую актрису!».
«Какая же вы красивая, Анна», «Анна, Вы и есть настоящая актриса!», «Вы всегда самая настоящая. В этом вся фишка. Браво!», «Тепло и красиво», «Ну очень», — усыпали Анну Михалкову комплиментами.
Ранее Анна Михалкова рассказывала подписчикам, как держит себя в форме и скидывает лишние килограммы. «Аня, надо встать, натянуть кроссовки и заняться спортом! Иначе тебе никто не напишет "Анечка, как вы так похудели?!"», — с юмором рассказывала актриса.
Фото: Instagram, Starface
Видео: «Вечерний Ургант»
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