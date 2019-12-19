«Иногда я бываю похожа на актрису»: Анна Михалкова поделилась своим новым нежным и красивым фото

«Какая же вы красивая, Анна», «Анна, Вы и есть настоящая актриса!», «Вы всегда самая настоящая. В этом вся фишка. Браво!», «Тепло и красиво», «Ну очень», — усыпали Анну Михалкову комплиментами.

Ранее Анна Михалкова рассказывала подписчикам, как держит себя в форме и скидывает лишние килограммы. «Аня, надо встать, натянуть кроссовки и заняться спортом! Иначе тебе никто не напишет "Анечка, как вы так похудели?!"», — с юмором рассказывала актриса.