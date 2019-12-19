passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Иногда я бываю похожа на актрису»: Анна Михалкова поделилась своим новым нежным и красивым фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анна Михалкова

Фото: Starface

Актриса получила десятки комплиментов.

Анна Михалкова ведет свою страницу в Instagram легко и с юмором. Актриса не стесняется показывать себя без прикрас — такой, какая есть на самом деле. И подписчики это ценят также, как и ее актерский талант.

Анна Михалкова о съемках откровенной сцены в фильме «Давай разведемся!»

Анна опубликовала в социальной сети фотографию, которую иронично подписала: «Фото для того, чтобы меня узнавали не только в шапке и пуховой куртке. Иногда я бываю похожа на настоящую актрису!».

«Какая же вы красивая, Анна», «Анна, Вы и есть настоящая актриса!», «Вы всегда самая настоящая. В этом вся фишка. Браво!», «Тепло и красиво», «Ну очень», — усыпали Анну Михалкову комплиментами.

Ранее Анна Михалкова рассказывала подписчикам, как держит себя в форме и скидывает лишние килограммы. «Аня, надо встать, натянуть кроссовки и заняться спортом! Иначе тебе никто не напишет "Анечка, как вы так похудели?!"», — с юмором рассказывала актриса.

Фото: Instagram, Starface

Видео: «Вечерний Ургант»

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!