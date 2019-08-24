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«Аня, вставай»: похудевшая Анна Михалкова рассказала, как ей удается держать себя в форме

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Утреннее селфи Анны Михалковой

Фото: Instagram Анны Михалковой

Актриса опубликовала забавный пост в Instagram.

Некоторое время назад 45-летняя Анна Михалкова заметно преобразилась. Актриса похудела, чем очень восхитила своих поклонников. Фолловеры ее блога постоянно интересуются, как старшей дочери Никиты Михалкова удалось избавиться от лишнего веса. Анна признавалась в интервью, что похудела на 15 килограммов, чтобы нормализовать давление. А в недавнем посте в Instagram актриса в шутливой форме отметила, что подписчики мотивируют ее на занятия спортом.

Анна Михалкова в фильме "Кококо" (2012)

«Надо встать! Аня, надо встать, натянуть кроссовки и заняться спортом! Аняяяяя, вставай ! Иначе сегодня тебе никто не напишет «Анечка, как вы так похудели?!» Что ты валяешься с телефоном, вместо того чтобы бодрым шагом уже растрясать вчерашние макаро... Тсссс!! Пускай все думают что на ужин был лепесток розы.... Встала!», — подписала утреннее селфи Михалкова.

«Аня ? Это мой внутренний монолог!!!!!» — ответила коллеге Ирина Пегова.

«Аня! Какой спорт! Смена в 5,00 закончилась! Спим», — прокомментировал Гоша Куценко.

«Анна, спасибо! Отложила телефон и вытянула себя из постели..а то мне тоже никто не скажет, что Анечка хорошо выглядит)», «Аня, вы красивы в любом весе. Главное в Вас - это обаяние и юмор. Он в Ваших глазах и ролях! И макарошки вкуснее роз)))», «Анечка , вы так похудели!», «Доброе утро! Не вставай. Осталось до осени неделька, полежи, заставь себя», «Лепестки роз вкусно заходят с тремя свиными котлетами от мамы😆», «Пойду тоже растрясу... вчерашнюю сгущенку с печеньками🤦‍♀️)))» — пишут подписчики Анны.

А как вы себя мотивируете на занятия спортом?

Больше об Анне Михалковой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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