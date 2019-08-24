«Аня, вставай»: похудевшая Анна Михалкова рассказала, как ей удается держать себя в форме

«Аня ? Это мой внутренний монолог!!!!!» — ответила коллеге Ирина Пегова.

«Аня! Какой спорт! Смена в 5,00 закончилась! Спим», — прокомментировал Гоша Куценко.

«Анна, спасибо! Отложила телефон и вытянула себя из постели..а то мне тоже никто не скажет, что Анечка хорошо выглядит)», «Аня, вы красивы в любом весе. Главное в Вас - это обаяние и юмор. Он в Ваших глазах и ролях! И макарошки вкуснее роз)))», «Анечка , вы так похудели!», «Доброе утро! Не вставай. Осталось до осени неделька, полежи, заставь себя», «Лепестки роз вкусно заходят с тремя свиными котлетами от мамы😆», «Пойду тоже растрясу... вчерашнюю сгущенку с печеньками🤦‍♀️)))» — пишут подписчики Анны.

А как вы себя мотивируете на занятия спортом?