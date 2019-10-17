«Впервые за много лет вместе без детей»: Анна Михалкова показала редкое фото с сестрой и братом

«Кто эти люди? Почему они выше меня на голову? Мы первый раз за очень много лет оказались вместе без детей и с мамой.... удивительное забытое ощущение... на три дня мы стали снова детьми, которые путешествуют с родителями)) подпись для Нади: король, королева и их Водитель ))», - написала в Instagram Анна (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Подписчики Анны Михалковой первым делом поинтересовались, дрались ли они между собой. На что Анна ответила: «До сих пор».

«Какие вы замечательные!», «Какие классные!!!У меня тоже ,есть брат и сестра», «Как здорово, когда снова можешь чувствовать себя ребенком», «Мама ваша молодчина- таких замечательных деток родила и вырастила», «Семья - это сила!!!!!!!», - написали в комментариях.

За последнее время Анна Михалкова получает от поклонников множество комплиментов: актриса сильно похудела, помолодела и заметно похорошела. Многие пытались обвинять ее в пластических операциях, но Анна опровергла все слухи, показав фотографию без макияжа.