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«Впервые за много лет вместе без детей»: Анна Михалкова показала редкое фото с сестрой и братом

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Михалкова

Фото: Instagram

Наследники прославленной династии отправились в путешествие.

45-летняя Анна Михалкова не только востребованная актриса, но и многодетная мама. Она отдает все свободное время сыновья и маленькой дочке, поэтому отдохнуть самой удается не так часто.

Новый фильм Анны Михалковой «Давай разведемся»

Но Анне все же удалось отправиться в путешествие – с сестрой, братом и мамой. Семейный отдых без детей ей явно понравился, и актриса поделилась эмоциями с подписчиками, опубликовав редкое фото с Надеждой и Артемом.

«Кто эти люди? Почему они выше меня на голову? Мы первый раз за очень много лет оказались вместе без детей и с мамой.... удивительное забытое ощущение... на три дня мы стали снова детьми, которые путешествуют с родителями)) подпись для Нади: король, королева и их Водитель ))», - написала в Instagram Анна (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Подписчики Анны Михалковой первым делом поинтересовались, дрались ли они между собой. На что Анна ответила: «До сих пор».

«Какие вы замечательные!», «Какие классные!!!У меня тоже ,есть брат и сестра», «Как здорово, когда снова можешь чувствовать себя ребенком», «Мама ваша молодчина- таких замечательных деток родила и вырастила», «Семья - это сила!!!!!!!», - написали в комментариях.

За последнее время Анна Михалкова получает от поклонников множество комплиментов: актриса сильно похудела, помолодела и заметно похорошела. Многие пытались обвинять ее в пластических операциях, но Анна опровергла все слухи, показав фотографию без макияжа.

Фото и видео: Instragram

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