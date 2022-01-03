Инна Маликова объяснила, почему решила оформить досрочную пенсию

В конце декабря 2021 года в Сети появилась информация о том, что суд удовлетворил иск Инны Маликовой, в котором она требовала получение досрочной пенсии. Известно, что на данное требование она имела полное право, ведь она достигла 20-летнего стажа в качестве вокалистки, который и позволил ей выйти на пенсию.

С большим недопониманием отнеслись к решению артистки коллеги и поклонники. Основной причиной возмущения являлся тот факт, что Инна Маликова является членом успешной и достаточно обеспеченной семьи. «Семья Маликовых в музыкальной среде очень известна и достаточно обеспеченная, поэтому зачем нужна ли ей была эта пенсия, неизвестно. Я надеюсь, что я никогда не буду сидеть на шее у государства и всегда смогу свое существование оправдать каким-то количеством песен, которые я буду писать», — высказал свое мнение певец Андрей Губин.

И вот теперь слово взяла сама Инна. Певица рассказала, что целью получения пенсии является далеко не возможность обогатиться. Она нашла полезное применение своим будущим выплатам. «Все выплаты я планировала перечислять благотворительному фонду «Старость в радость», которому помогаю на протяжении многих лет», — поделилась она с порталом «СтарХит».

Также Инна отметила, что ее мама — экс-танцовщица Людмила Маликова вышла на пенсию еще в 37 лет. Об этом ранее сообщал и ее отец — музыкант Юрий Маликов.