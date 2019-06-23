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Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Инга Меладзе и Нури Вергезе

Фото: Instagram Инги Меладзе
Пара прожила в браке менее двух лет.

Старшая дочь Валерия Меладзе Инга вышла замуж в 2017 году, однако этому браку не суждено было продлиться долго. По информации портала StarHit, супруги приняли решение расстаться. «Их отношения изжили себя. Сама Инга на тему бывшего старается не говорить, болезненная для нее история, как и для каждой девушки. В семье это табу», — цитирует издание источник из окружения пары.

Напомним, Инга Меладзе и Нури Вергезе состояли в отношениях более восьми лет, после чего приняли решение пожениться. В январе 2017 года пара в окружении родных зарегистрировала отношения, а спустя десять месяцев устроила в Марокко пышное торжество, продолжившееся в Грузии.

Больше о семье Валерия Меладзе вы можете прочитать здесь.

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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