Илья Прусикин рассказал о смерти отца: «Не общались 15 лет, а когда решил помириться — он умер»

Все, что известно о личности отца музыканта, — это его имя. Покойного родителя Ильича зовут Владимир. Мало информации о нем по той причине, что на протяжении 15 лет отец и сын не поддерживали близких отношений. Однако, когда певец решил сделать первый шаг к примирению, было уже поздно — его отец скончался. «У меня умер отец. Я не разговаривал с ним 15 лет. Когда понял, что не прав, и решил с ним помириться, папа умер. Так бывает», — поделился Прусикин.

Во время YouTube-шоу «Зашкварные истории» солист группы Little Big рассказал о ситуации, произошедшей на похоронах. «Мне сказали приехать к десяти утра. Я подъезжаю, а там очень много людей стоит. Все они начинают очень бурно на меня реагировать. В Сосновом Бору я легенда, меня там многие знают. И вот я подхожу к гробу, плачу, кладу цветы и понимаю, что это не мой отец. И я такой вытираю слезы, забираю цветы и ухожу. Разумеется, все люди были в шоке: пришел Прусикин, поплакал, сначала положил цветы, а потом забрал их. Не знаю, что они подумали», — рассказывает он.

Певец очень тяжело переживал тот факт, что ему не удалось встретиться с отцом перед его смертью. На момент случившегося ему оказывала серьезную поддержку нынешняя возлюбленная Софья Таюрская.

У самого Прусикина также есть сын Добрыня, который появился на свет в браке с певицей Ирой Смелой, известной по псевдониму Tatarka. Влюбленные прожили вместе около 4 лет. После развода Ильич начал строить отношения с коллегой по группе.