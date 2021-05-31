Софья Таюрская из Little big честно рассказала о романе с Ильей Прусикиным

«Да. Мы скрывали, и даже если бы мы не скрывали, все было бы тоже самое, абсолютно, как сейчас. Ильич расстался со своей женой в 2019 году, наши отношения начались в 2020, но все равно я для всех разлучница. А то, что у меня были отношения 7 лет, я как бы, простите, не какая-то женщина, которая сидела и думала: «Надо увести мужика». У меня были серьезные отношения, я планировала заводить детей и это абсолютная правда. Об этом никто не говорит. Все говорят обо мне, мол, я увела мужика. Я не уводила. Еще год назад никто бы не поверил, что мы будем вместе, это действительно странно. Мы сами очень долго этому сопротивлялись, потому что для нас это необычно. Но это факт, все было честно», – рассказывает Софья.

У самой Софьи были отношения. Сама певица признается, что они были довольно необычными – девушка сама предложила любимому обеспечивать его, а он согласился.

«Мы были вместе очень много лет. У меня моя гиперзабота мне же вышла боком, потому что в какой-то момент я ему сказала: «Можешь не работать, я все буду обеспечивать». И он действительно сидел меня и просто ждал. И уже не было никакой близости, он просто меня ждал, я оставляла деньги и уезжала. И все было прекрасно: тебе с ним хорошо, он твой родной человек, ты с ним живешь, целуешься, обнимаешься. Но ты не понимаешь, почему нужно расстаться», – рассказывает Софья.

«Я к этому очень долго шла. Причем он сам понимал и говорил: «Отпусти меня, у тебя будет все классно, но без меня». Я, когда расставалась, еще не понимала, что влюблена в Илью», – говорит певица.

Отношения Ильи и Софьи подозревали многие – в том числе и бывшая жена Ильича, которая рассказала об их расставании в одном из интервью. Роман бывшего с красавицей-певицей она, впрочем, не подтвердила.