Илья Прусикин рассказал, кто виноват в его разводе с женой
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Фото: @iliyaprusikin
Илья Прусикин в подкасте Эльдара Джарахова на YouTube высказался о личной жизни и назвал причины развода с женой, певицей Ириной Смелой, которая родила ему сына.
Слухи о разладе в отношениях музыкантов ходили задолго до того, как они объявили о разводе, и поклонники решили, что виновата в этом красавица коллега Ильи Софья Таюрская. Мнение поклонников утвердилось, когда позже пара объявила о своем романе.
Однако, по словам Ильи, причина в действительности другая — образ жизни музыканта.
«У нас с Ирой не сложилось, да. Но надо понимать, что это не решение одного дня, что мы вот так взяли и решили развестись. Это все происходило очень долго и очень сложно. Я понимаю, что во многом виноват я, моя жизнь. Так получилось... Я реально очень благодарен Ире за то, что она все это вытерпела», — говорит Прусикин.
Сегодня пара продолжает вместе воспитывать сына Добрыню. Прусикин отмечает, что обожает мальчика и в общении с ним ему зачастую не хватает твердости:
«Ира очень классно воспитывает сына. Я вижу, что ей во всех этих вопросах можно полностью доверять. Я же рядом с сыном становлюсь таким... мягким. Иногда Ира даже говорит мне, что нужно собраться, указать сыну, что он не прав. Для меня это очень сложно».
Рождение наследника очень изменило жизнь музыканта, став для него очень волнительным и главным событием в жизни, хотя не обошлось и без страхов:
«Рождение ребенка — это лучшее, что происходило со мной. У нас с Ирой долго не получалось стать родителями. Наверное, это продолжалось года полтора. И вот однажды получилось. Тогда меня настигла такая паника, хотя ребенок был желанным, мы к этому готовились. Я сразу же стал еще больше работать, расширяться. Просто понимал, что в ближайшие лет 18 сын полностью от меня зависит», — рассказал Илья.
Фото: Instagram