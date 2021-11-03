Илья Прусикин рассказал, кто виноват в его разводе с женой

Илья Прусикин в подкасте Эльдара Джарахова на YouTube высказался о личной жизни и назвал причины развода с женой, певицей Ириной Смелой, которая родила ему сына.

Слухи о разладе в отношениях музыкантов ходили задолго до того, как они объявили о разводе, и поклонники решили, что виновата в этом красавица коллега Ильи Софья Таюрская. Мнение поклонников утвердилось, когда позже пара объявила о своем романе.

Однако, по словам Ильи, причина в действительности другая — образ жизни музыканта.

«У нас с Ирой не сложилось, да. Но надо понимать, что это не решение одного дня, что мы вот так взяли и решили развестись. Это все происходило очень долго и очень сложно. Я понимаю, что во многом виноват я, моя жизнь. Так получилось... Я реально очень благодарен Ире за то, что она все это вытерпела», — говорит Прусикин.