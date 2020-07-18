Арзамасова ответила критикам ее романа с Авербухом: «Быстро отправлю в бан»

Похоже, актрисе всё-таки надоело терпеть нападки недоброжелателей. Она уверена: подписчики просто создали у себя в голове детский образ артистки и никак не хотят отпускать маленькую Галину Сергеевну, в роли которой и прославилась Арзамасова: «Я не белая и пушистая, я взрослый человек со всей палитрой плюсов и минусов. И я довольно активно призываю, чтобы мы относились друг к другу без шор. Instagram — один процент от образа любого человека. Глупо рассчитывать на что-то более глубокое, чем «ах» или «фу». Хотя активное «фу» я быстро отправляю в бан, чтобы лишний раз чужого человека не расстраивать», - жестко ответила на критику Лиза.