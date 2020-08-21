Игривая мушка, дерзкое декольте и высокая прическа: Бочкарева предстала в образе шальной императрицы

«Обожаю то состояние, когда роль в кайф... Когда ты полностью погружаешься в образ своего героя и чувствуешь себя так, словно это и есть ты, просто в другом времени, в другом измерении или другой жизни. Сегодня у меня были именно такие съемки... Не помню, рассказывала я вам ранее или нет, но меня страшно привлекают эпохи средневековья, возрождения, эти потрясающие королевские и не только наряды, манеры и стиль жизни людей того времени. А сняться в таком образе, к примеру, во французском кино, вообще за гранью моих мечтаний. Хотя у меня уже были подобные роли в фильмах, и вы их еще обязательно увидите, как только они выйдут на экраны. Но я снималась бы в них бесконечно! Осталось только дождаться бесконечных предложений», — написала актриса.

Поклонники Натальи Бочкаревой оценили ее образ шальной императрицы. «Кайфовая женщина», «Императрица!!!», «Ух огонь», «Супер», «Шикарный образ», «Красотка», «Роскошная императрица!», «Императрица Екатерина», «Вам очень идет», — пишут они в комментариях.

К слову, недавно в образах шальных императриц предстали Екатерина Варнава и Альбина Джанабаева. Звезда Comedy Woman показала более утрированный и комичный вариант, а певица выглядела очень правдоподобно в корсете, кринолине, «выбеленном» парике.