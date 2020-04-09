Игривая мушка, дерзкое декольте и высокая прическа: Варнава предстала в образе шальной императрицы

Друзья и поклонники оценили эффектные снимки Екатерины. «Шикарная мушка!», «Мадам Помпадур», «Я балдею от этой женщины!!!», «Обалденная!!!!», «Ну королева Екатерина !!!», «Шальная императрица!», «Афигенно!», «Ох Екатерина хорошаааа!!!», «Сейчас повод нарядиться - это на мусорку сходить! Пусть соседи знают, я не засиделась ещё)», «Мадмуазель, вы Прекрасны», «Так похожа на героиню из сериала "Куртизанки"... клёво», «Красота!!», «Какая классная...слов нет,образ супер», «Образ - огонь», «О боже, сама Маркиза Де Варнавур», «Королевна», «Екатерина...... Вы реально Великая», «Катюша вид бомба», «Екатерина, Вы шакарная!!!», «На Агузарову похожа», — пишут они в комментариях.