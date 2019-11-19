Игорь Верник опроверг слухи о проблемах со здоровьем и исполнил энергичный танец: «Вот я какой!»

19 ноября телеграм-канал «112» сообщил, что 56-летний актер и телеведущий Игорь Верник попал в больницу. Якобы он сам «сдался» медикам одной из столичных клиник с жалобами на острую боль в желудке. По информации источника, Вернику поставили диагноз «острый панкреатит».

Однако вскоре Игорь Верник опроверг эти сведения, опубликовав в Instagram шутливое видео с танцами. В нем актер высмеял слухи, заявив: «Посмотрите какой я. Меня госпитализировали без движения, в теперь я себя прекрасно чувствую», — сказал Верник под женский смех за кадром.