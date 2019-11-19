Игорь Верник опроверг слухи о проблемах со здоровьем и исполнил энергичный танец: «Вот я какой!»
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Фото: Instagram
19 ноября телеграм-канал «112» сообщил, что 56-летний актер и телеведущий Игорь Верник попал в больницу. Якобы он сам «сдался» медикам одной из столичных клиник с жалобами на острую боль в желудке. По информации источника, Вернику поставили диагноз «острый панкреатит».
Однако вскоре Игорь Верник опроверг эти сведения, опубликовав в Instagram шутливое видео с танцами. В нем актер высмеял слухи, заявив: «Посмотрите какой я. Меня госпитализировали без движения, в теперь я себя прекрасно чувствую», — сказал Верник под женский смех за кадром.
Актер поблагодарил всех, кто беспокоится о его здоровье. А в интервью телеграм-каналу «Говорит Москва» он отметил: ««Я удивлен. Я не знаю, откуда эта информация». Со здоровьем актера все в порядке, и он находится дома.
Фото и видео: Instagram
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