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«Они вместе?!»: 54-летнего Игоря Верника заподозрили в романе с 24-летней Аглаей Тарасовой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Игорь Верник и Аглая Тарасова

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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Совместное фото актеров вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.

Надежда Оболенцева спровоцировала слухи о романе 54-летнего Игоря Верника и 24-летней Аглаи Тарасовой. Светская львица опубликовала в Instagram очень нежное фото пары, сделанное на дне рождения продюсера Ильи Стюарта. В подписи к снимку Надежда оставила только красноречивые эмодзи в виде сердечек.

«Такие счастливые, уау!!!!», «Красивое сочетание: обаятельный мужчина, Лев, и такая сладкая девочка, Ягодка», «Классные!», «Да ладнаааа», «Они вместе?», «Чтоб Верник, так откровенно обнимался и выставил фото, это что-то серьезное друзья... счастья тебе, Игорь!!!», «Аглая прекрасна,дальше только лучше) им хорошо и здорово», — написали фолловеры.

В минувшем году Аглая Тарасова рассталась со своим возлюбленным — актером Милошем Биковичем. О романах Игоря Верника ходят легенды, однако актер предпочитает ни с кем не обсуждать свою личную жизнь. Известно, что у обладателя самой обаятельной улыбки в отечественном кинематографе есть взрослый сын Григорий, решивший продолжить актерскую династию Верников.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, instagram

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