«Они вместе?!»: 54-летнего Игоря Верника заподозрили в романе с 24-летней Аглаей Тарасовой

«Такие счастливые, уау!!!!», «Красивое сочетание: обаятельный мужчина, Лев, и такая сладкая девочка, Ягодка», «Классные!», «Да ладнаааа», «Они вместе?», «Чтоб Верник, так откровенно обнимался и выставил фото, это что-то серьезное друзья... счастья тебе, Игорь!!!», «Аглая прекрасна,дальше только лучше) им хорошо и здорово», — написали фолловеры.

В минувшем году Аглая Тарасова рассталась со своим возлюбленным — актером Милошем Биковичем. О романах Игоря Верника ходят легенды, однако актер предпочитает ни с кем не обсуждать свою личную жизнь. Известно, что у обладателя самой обаятельной улыбки в отечественном кинематографе есть взрослый сын Григорий, решивший продолжить актерскую династию Верников.