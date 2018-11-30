Игорь Верник жалеет, что просил жену делать аборты

В середине девяностых годов к Игорю Вернику пришла популярность, а вместе с тем — одиночество. Однажды в магазине актер встретил девушку Марию, которая впоследствии стала его законной супругой: «Я увидел ее в магазине. При первой же встрече подумал, что хочу себе такую жену. Потом столкнулись еще раз, я пригласил ее с подругами в кафе. Маша дала мне свой номер телефона, мы встречались снова и снова, а дальше начали жить вместе». В 1999 году Мария родила сына Григория, однако только лишь спустя год после появления мальчика на свет Игорь женился на его матери. Верник признался, что большое количество работы повлияло на его отношения с Марией, поэтому в 2009 году пара развелась: «Для меня эта тема долго была открытой раной. Я страдал, надеялся, что мы помиримся, но этого не произошло. Отношения можно сравнить с канатом: ниточки рвутся, истончаются и наступает момент, когда их уже не соединить».

В настоящее время Игорь Верник предпочитает скрывать подробности своей личной жизни и не комментировать слухи, периодически появляющиеся в СМИ.