Игорь Петренко поделился редкими снимками с подросшими дочками от молодой жены
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Фото: Instagram
Игорь Петренко и Кристина Бродская счастливы в браке уже больше трех лет, а их роман длится еще дольше. Молодая жена (она моложе Игоря на 13 лет) родила актеру троих дочек: Софию-Каролину, Софию и Еву.
Супруги не любят много рассказывать о личной жизни и свою страницу в Instagram ведут неактивно. Тем радостнее было поклонникам семьи Петренко увидеть в социальной сети новые фотографии Игоря со старшими девочками. Актер сделал несколько публикаций, которые объединил в один снимок.
Фото: Instagram
«Куколка», «Красавица», «Такие сладкие», «Отличная идея с тремя фото», «Фотки под кроватью чудо как хороши», — написали семье актера в комментариях.
Напомним, Игорь Петренко женат в третий раз. Первой его супругой была студенческая любовь Ирина Леонова (после родила семерых детей от Евгения Цыганова, — прим. ред.), а второй — Екатерина Климова, она родила Петренко сыновей Корнея и Матвея.
И Кристина Бродская подарила супругу троих дочерей: София-Каролина родилась в декабре 2014 года, Мария — в январе 2017-го, а малышка Ева появилась на свет в январе 2019-го.
Фото и видео: Instagram
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