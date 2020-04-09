Игорь Петренко поделился редкими снимками с подросшими дочками от молодой жены

Игорь Петренко и Кристина Бродская счастливы в браке уже больше трех лет, а их роман длится еще дольше. Молодая жена (она моложе Игоря на 13 лет) родила актеру троих дочек: Софию-Каролину, Софию и Еву.

Супруги не любят много рассказывать о личной жизни и свою страницу в Instagram ведут неактивно. Тем радостнее было поклонникам семьи Петренко увидеть в социальной сети новые фотографии Игоря со старшими девочками. Актер сделал несколько публикаций, которые объединил в один снимок.