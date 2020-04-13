42-летняя Екатерина Климова в костюме школьницы восхитила фанатов молодостью и красотой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Екатерины Климовой
Фото, которое опубликовала многодетная мама Екатерина Климова в своем блоге, очаровало ее поклонников. «Снова в школу!))) Самое время заняться саморазвитием. Онлайн-обучение нам всем в помощь», — написала она.
«Просто огонь», «Вы такая Молодец», «Что это за юная школьница? Тут похожа на школьную фотографию в фильме "Опекун", нисколечко не изменилась», «Катя это твоя форма?», «Наверно Лизин фартук», «В первый класс?», «Катя Вы вообще стареете?»«Роль школьницы легко сможете сыграть, отлично выглядите», — комментируют фолловеры.
Сама Екатерина тренирует память — учится запоминать даты, географические объекты, иностранные слова, формулы, а также быстро читать и понимать прочитанное, пересказывать тексты.
«Я, наконец, восполнила пробелы школьной программы. Научилась запоминать стихотворения и прозу за очень короткий срок. Думаю, не замахнуться ли мне теперь на английский», — похвасталась она.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!