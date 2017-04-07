Прошлым вечером в столице состоялся показ Модного дома Ermanno Scervino в рамках BOSCO FASHION WEEK. Оценить новую коллекцию пришли многие российские звезды. Для семьи актера Игоря Петренко это мероприятие имело особо важное значение. Его жена, Кристина Бродская, дебютировала на подиуме вместе с их двухлетней дочерью Софией-Каролиной.

По словам Петренко, его супруга очень волновалась, поскольку они нечастые гости показов и прочих светских вечеринок. Актер рассказал, что Кристина, как и он, весьма консервативна в выборе одежды. На его взгляд, ей очень идет все «летящее и женственное».

Напомним, что Петренко и Бродская поженились в прошлом году, сыграв тихую, скромную свадьбу спустя два года отношений. Сейчас у пары подрастают две дочери. От первого брака с актрисой Екатериной Климовой у Игоря двое сыновей: десятилетний Матвей и восьмилетний Корней.

Фото: архивы пресс-служб