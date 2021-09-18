Иглесиас показал, как годовалая дочь от Курниковой «зажгла» под его новый альбом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Энрике Иглесиас, недавно выпустивший свой 11-й и, возможно, последний альбом, сделал пластинке лучшую рекламу. 46-летний артист показал реакцию младшей дочери от Анны Курниковой на один из треков. И зажигательные танцы полуторогодовалой Маши не оставили его фанатов равнодушными. Ведь девочка принялась зажигать, стоило ей распознать голос отца.
За сутки ролик посмотрели около 1 млн 200 тысяч пользователей. В комментах фанаты на разных языках умиляются эмоциональности самой преданной слушательницы певца.
Напомним, вместе с теннисисткой Анной Курниковой Энрике Иглесиас воспитывает троих детей. В декабре 2017 году у пары родились близнецы Николас и Люси, а в марте 2020-го на свет появилась дочь Мария. Анна Курникова обучает детей русскому языку.
Фото и видео: @enriqueiglesias, @annakournikova/Instagram; Getty Images