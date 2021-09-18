Иглесиас показал, как годовалая дочь от Курниковой «зажгла» под его новый альбом

За сутки ролик посмотрели около 1 млн 200 тысяч пользователей. В комментах фанаты на разных языках умиляются эмоциональности самой преданной слушательницы певца.

Напомним, вместе с теннисисткой Анной Курниковой Энрике Иглесиас воспитывает троих детей. В декабре 2017 году у пары родились близнецы Николас и Люси, а в марте 2020-го на свет появилась дочь Мария. Анна Курникова обучает детей русскому языку.