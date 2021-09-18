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Иглесиас показал, как годовалая дочь от Курниковой «зажгла» под его новый альбом

Энрике Иглесиас порадовал поклонников забавным видео с малышкой Машей. Девочке включили один из треков с недавно вышедшего альбома исполнителя и она, сразу же распознав отцовский голос, принялась танцевать в приподнятом настроении. Ролик за сутки собрал более миллиона просмотров в соцсети.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Энрике Иглесиас

Фото: Getty Images

Энрике Иглесиас, недавно выпустивший свой 11-й и, возможно, последний альбом, сделал пластинке лучшую рекламу. 46-летний артист показал реакцию младшей дочери от Анны Курниковой на один из треков. И зажигательные танцы полуторогодовалой Маши не оставили его фанатов равнодушными. Ведь девочка принялась зажигать, стоило ей распознать голос отца.

За сутки ролик посмотрели около 1 млн 200 тысяч пользователей. В комментах фанаты на разных языках умиляются эмоциональности самой преданной слушательницы певца.

Напомним, вместе с теннисисткой Анной Курниковой Энрике Иглесиас воспитывает троих детей. В декабре 2017 году у пары родились близнецы Николас и Люси, а в марте 2020-го на свет появилась дочь Мария. Анна Курникова обучает детей русскому языку.

Фото и видео: @enriqueiglesias, @annakournikova/Instagram; Getty Images