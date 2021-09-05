Энрике Иглесиас сообщил, что его новый альбом станет последним

«Я думал об этом не просто несколько месяцев,а несколько лет, начиная с 2015 года, — заявил Энрике Иглесиас. — Будут части первая и вторая, но они последние. Я нахожусь в том моменте, в той главе своей жизни, которая является самым подходящим временем, чтобы сделать это».

Музыкант, впрочем, успокоил фанатов, добавив, что никогда не бросит музыку. Даже если этот альбом станет последним, он продолжит писать песни, но впредь уже не будет собирать их на отдельную пластинку.

За 26 лет карьеры Энрике Иглесиас выпустил 10 студийных альбомов. Это 4 испаноязычных и 4 англоязычных пластинки. Кроме того два альбома содержали песни на обоих языках. Дебютный альбом Enriqu Iglesias вышел в 1995 году. Спустя 4 года певец выпустил первую англоязычную пластинку Enrique, куда среди прочих песен вошла самая знаменитая композиция исполнителя Bailamos.