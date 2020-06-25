Идеальный пресс и ни грамма жира: Сальма Хайек показала горячее архивное видео

В свои 53 актриса Сальма Хайек остается стройной и привлекательной молодой женщиной. Не так давно она восхитила поклонников горячим танцем в гримерке перед мероприятием, а теперь — поделилась архивным видеороликом, в котором она демонстрировала идеальные формы в танце.

Звезда мексикано-американского происхождения всегда внимательно относилась к своей внешности. В числе ее секретов — правильный цвет волос, индивидуальный подход к уходу за кожей.