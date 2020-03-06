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53-летняя Сальма Хайек призналась, почему никогда не умывается по утрам

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallookpress.com

Известная голливудская актриса мексиканского происхождения заявила, что сознательно пренебрегает этим ритуалом очищения, чтобы сохранить должный уровень увлажненности кожи.

Сальма Хайек, которой, к слову 53 года, не раз подчеркивала, что не делает инъекции ботокса, не прибегает к мезотерапии и выглядит при этом сногсшибательно. В одном из последних интервью, которое она дала американскому журналу The New York Times, она призналась, что помогает ей сохранять молодость бьюти-секрет, которому ее научила бабушка.

«С самого детства бабушка говорила мне, чтобы я не умывалась по утрам, ведь коже нужны ее натуральные масла, чтобы быть увлажненной. За ночь она уже восстановила свои ресурсы. А вечером я ее очень хорошо очищаю, так зачем это мне утром, я что просыпаюсь грязной?» – отметила Сальма Хайек.

Звезда уверена, что это помогает сохранить нужный уровень увлажненности: по ее словам, во время сна в коже идет активный процесс регенерации, восстанавливается pH-баланс, вырабатываются натуральные масла, коллаген и эластин. Потому незачем смывать с лица все результаты ее труда. Утром достаточно просто протереть лицо тоником и нанести подходящий дневной крем. А вот вечером Хайек проводит очень тщательный ритуал очищения кожи, особенно если утром ей приходилось накладывать макияж. Сначала она тщательно смывает декоративную косметику при помощи кокосового масла, потом умывается с пенкой или гидрофильным маслом, затем прикладывает к лицу теплое полотенце, пропитанное розовой водой.

Однако такой нетрадиционный подход к уходу за кожей вызывает у экспертов неоднозначную реакцию: одни склонны поддержать звезду, другие утверждают, что это абсолютно неправильно – пренебрегать утренним умыванием, особенно если у вас жирная кожа и за ночь выработалось много себума, это может привести к закупорке сальных желез и появлению акне. Возможность пропустить утреннее умывание есть только у тех, у кого кож склонна к сухости, да и то это весьма спорно.

Фото: Globallookpress

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