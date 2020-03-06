53-летняя Сальма Хайек призналась, почему никогда не умывается по утрам

Звезда уверена, что это помогает сохранить нужный уровень увлажненности: по ее словам, во время сна в коже идет активный процесс регенерации, восстанавливается pH-баланс, вырабатываются натуральные масла, коллаген и эластин. Потому незачем смывать с лица все результаты ее труда. Утром достаточно просто протереть лицо тоником и нанести подходящий дневной крем. А вот вечером Хайек проводит очень тщательный ритуал очищения кожи, особенно если утром ей приходилось накладывать макияж. Сначала она тщательно смывает декоративную косметику при помощи кокосового масла, потом умывается с пенкой или гидрофильным маслом, затем прикладывает к лицу теплое полотенце, пропитанное розовой водой.

Однако такой нетрадиционный подход к уходу за кожей вызывает у экспертов неоднозначную реакцию: одни склонны поддержать звезду, другие утверждают, что это абсолютно неправильно – пренебрегать утренним умыванием, особенно если у вас жирная кожа и за ночь выработалось много себума, это может привести к закупорке сальных желез и появлению акне. Возможность пропустить утреннее умывание есть только у тех, у кого кож склонна к сухости, да и то это весьма спорно.

Фото: Globallookpress

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