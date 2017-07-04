Поклонники Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского любуются новой фотографией пары

Несколько минут назад в официальном блоге актрисы Юлии Высоцкой появилась фотография, на которой супруг, режиссер Андрей Кончаловский, нежно обнимает ее. «Шагаем», — подписала она кадр, сопроводив его хештегами #нескандинавы #солнце #лето.

«Фото супер! Вы с каждым годом становитесь все более похожими между собой! Уже почти одно лицо, родственники», «Влюбленные, счасливые и красивые!!!», «Так здорово, когда люди любят друг друга», — восхищены поклонники пары. Они искренне желают Юле и Андрею счастья.

Долгое время Юлия отказывалась публиковать личные фотографии в Сети, так как считала, что именно рассказы о счастливой семейной жизни стали одной из причин несчастного случая с ее дочерью: актриса была уверена, что ее семью сглазили.

«Не надо вести Instagram. Не надо рассказывать, как тебе хорошо. Если это маркетинг — то и действуй с точки зрения маркетинга. Я пропустила момент, когда надо было перестать отдавать радость. Лучше было оставить ее себе. Я потеряла грань, где свои, а где нет. Всеобщая доступность… В медийном пространстве ее надо фильтровать. Но для этого надо быть очень опытным человеком. Мой опыт дался мне серьезной ценой», — говорила она друзьям.

Однако большое количество ложных аккаунтов и рабочая необходимость заставили артистку вернуться в Instagram, на радость поклонникам.

Фото: instagram.com