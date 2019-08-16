Ида Галич, Яна Рудковская, Марина Ким, Ирина Дубцова и другие знаменитости на закрытии Russian Music Festival в Монако

Яркие представители шоу-бизнеса России 13-16 августа радовали публику на Лазурном берегу.

В первый день фестиваля выступал Сергей Шнуров с группировкой «Ленинград» и другие артисты. В зале за ними наблюдали Марина Ким, Ида Галич, Елена Север, Ирина Дубцова и другие знаменитости.

Во второй день Russian Music Festival на сцене блистали Светлана Лобода, Елена Темникова, группа QUEENS и другие артистки.