Ида Галич, Яна Рудковская, Марина Ким, Ирина Дубцова и другие знаменитости на закрытии Russian Music Festival в Монако

Яркие представители шоу-бизнеса России 13-16 августа радовали публику на Лазурном берегу.
В первый день фестиваля выступал Сергей Шнуров с группировкой «Ленинград» и другие артисты. В зале за ними наблюдали Марина Ким, Ида Галич, Елена Север, Ирина Дубцова и другие знаменитости.
Во второй день Russian Music Festival на сцене блистали Светлана Лобода, Елена Темникова, группа QUEENS и другие артистки.
В третий, завершающий день на сцене зажигали Дима Билан, Эмин и дети Елены Север – ВладиМир и ЮрКисс.
На закрытии фестиваля среди гостей были замечены беременная Ида Галич, которая по полной отрывалась под музыку российских звезд, Ирина Дубцова, Эмин, Вадим Верник, Елена Исинбаева, Наталья Ким, Яна Рудковская и другие знаменитости.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Видео: Instagram
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