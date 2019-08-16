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Ида Галич, Яна Рудковская, Марина Ким, Ирина Дубцова и другие знаменитости на закрытии Russian Music Festival в Монако

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ида Галич

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Музыкальный фестиваль с участием российских артистов закрылся в Монако.

Яркие представители шоу-бизнеса России 13-16 августа радовали публику на Лазурном берегу.

В первый день фестиваля выступал Сергей Шнуров с группировкой «Ленинград» и другие артисты. В зале за ними наблюдали Марина Ким, Ида Галич, Елена Север, Ирина Дубцова и другие знаменитости.

Во второй день Russian Music Festival на сцене блистали Светлана Лобода, Елена Темникова, группа QUEENS и другие артистки.

Светлана Лобода

В третий, завершающий день на сцене зажигали Дима Билан, Эмин и дети Елены Север – ВладиМир и ЮрКисс.

Ида Галич с друзьями танцует под Диму Билана на Russian Music Festival в Монако

На закрытии фестиваля среди гостей были замечены беременная Ида Галич, которая по полной отрывалась под музыку российских звезд, Ирина Дубцова, Эмин, Вадим Верник, Елена Исинбаева, Наталья Ким, Яна Рудковская и другие знаменитости.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Видео: Instagram

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